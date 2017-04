Den amerikanske dæmon: Her kan du se den nye 852-hestes Dodge Challenger

Vi har kun de amerikanske specifikationer, og de er opgivet i mile og ikke kilometer. Ifølge Dodge klarer den nye Demon spurten fra 0-60 miles i timen (0-97 km/t) på imponerende 2,3 sek. Til sammenligning, så opgiver Bugatti Chiron til 2,5 sek. fra 0-100 km/t. Derfor praler Dodge også med, at det er verdens hurtigste serieproduceret bil.

I vanlig amerikanerstil, så er den bygget til dragerace, der kun går ligeud. Alle kræfterne bliver leveret ned i asfalten via baghjulene, hvilket efter sigende skulle få den til at løfte forhjulene under fuld acceleration.

At den er bygge til at køre hurtigt understreges af, at bilen som udgangspunkt kun leveres med et sæde til chaufføren for at spare vægt i den ellers ret store bil. Dogde har også spækket den med teknologi, der gør den optimal som dragracer.