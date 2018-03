“Det er passende, at vi nu har mulighed for at lancere den mest potente Defender 70 år efter den blev vist for første gang. Vi har diskuteret ideen med en V8 Defender siden 2014, hvor vi stadig byggede Defender på fabrikken i Solihull. Vi vidste, at der var efterspørgsel efter en mere kraftfuld Defender, og nu er den her," siger Director for Jaguar Land Rover Classic, Tim Hannig.