Danske priser på VW's nye lille SUV, T-Roc

Volkswagen tilbyder en række prissatte udstyrspakker til T-Roc, og her kan blandt andet nævnes Design pakken til 12.998 kr., der giver T-Roc Style et endnu mere unik og sportslig look med et tag i kontrastfarve (sort eller hvid), 17” Mayfield letmetalfælge, kromelementer på kofangere og Ambiente belysning i interiøret.

Til T-Roc Sport fås for 11.997 kr. en DK Sportpakke, der omfatter sportsundervogn, 18” Grange Hill letmetalfælge, røde bremsekalibrer, tonede ruder og sportsinteriør (kromelementer, rød ambiente belysning, alupedaler, røde dekorpaneler og sort taghimmel).

For 6.998 kr. kan T-Roc Style og Sport udstyres med en DK Pakke, der har bakkamera, Multifunktionsrat med varme og gearskiftefunktion i forbindelse med DSG-gear, App-Connect, forsæder med højdejustering og lændestøtte.

Den nye T-Roc har Danmarkspremiere hos de danske Volkswagen-forhandlere i weekenden d. 9.-10. december.