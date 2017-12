Danske priser på Skoda Karoq

Skoda Karoq med firehjulstræk

Det omfattende standardudstyr kan suppleres med ekstraudstyr. Med Skoda Connect i tre år til 6.100 kr. skal man bare trykke på en knap i loftet for at komme i kontakt med SKODA Vejhjælp eller et call center, mens det tilhørende Care Connect forbinder Karoq med en app på smartphonen, hvor man bl.a. kan tjekke, om bilen er låst, hvor den er parkeret, og om den overskrider en forudindstillet hastighedsgrænse. Skoda’s VarioFlex-bagsædesystem koster 6.500 kr. og giver mulighed for, at de tre bagsædepladser kan indstilles individuelt eller tages helt ud, ligesom det store bagagerum kan udstyres med el-bagklap til 6.900 kr. For 5.000 kr. får man et navigationsanlæg.

Skoda Karoq: Priser fra 319.000 kr.

Som nævnt starter priserne ved 319.000 kr., og det er med en 1.0 TSI-benzinmotor med 115 hk. Den større 1.5 TSI ACT 150 hk med automatisk cylinderfrakobling koster 337.000 kr. Ligeledes er der to dieselmotorer at vælge imellem ved introduktionen i februar: 1.6 TDI 115 hk til 339.000 kr. og 2.0 TDI 150 hk med 4x4 til 385.000 kr. Alle motorer fås med et 7-trins DSG-automatgear, hvilket koster 20.000 kr.