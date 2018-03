Danske priser på den nye G-klasse

AMG-versionen kører med 4-liters biturbo V8’er, som leverer 585 hk og et moment på 850 Nm. Sammen med 9-trins automatgearkassen og et firhjulstræk, der som noget nyt favoriserer baghjulene i forholdet 60:40, er de første 100 km/t overstået 4,5 sekunder.

Topfarten er elektronisk begrænset til 220 km/t men kan forhøjes til 240 km/t med AMG Driver’s package.

Brutal lyd

De to dobbeltudstødninger, eller sidepipes, sidder stadig lige foran baghjulene som en høflig men bestemt påmindelse om, at G 63 er en barsk satan. Fra centerkonsollen kan udstødningsklapperne åbnes manuelt via enten en knap eller det valgte køreprogram, når kørestilen skifter fra diskret cruising til brølende acceleration.