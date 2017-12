Danske priser på den lille hidsigprop fra VW

Volkswagen introducerer nu Up GTI, der med sin lave vægt, stærke turbomotor, sportsundervogn og GTI-design giver mikrobilsklassen en ny dimension. Prisen for Up GTI begynder ved 179.996 kr., hvilket gør det til den billigste GTI-bil i Danmark. Skal vennerne med ud og opleve køreglæden i den nye Up GTI, vil du værdsætte, at den også tilbydes som 5-dørs til 189.995 kr.

Den nye Up GTI – der uden på og indeni er på størrelse med den første Golf GTI fra 1976 – er udrustet med en 3-cylindret, turboladet 1,0 TSI-motor, der yder 115 hk og 200 Nm fra 2.000 – 3.500 o/min. Det er nok til at sende Up GTI 0-100 km/t på 8,8 sek. topfarten er 196 km/t, hvilket er hurtigere end den første Golf GTI. Sportsundervognen sænker bilen med 15 mm og sammen med en egenvægt på kun 1.070 kg er Up GTI en lille kvik sag.

Du sidder i sportssæder med det karakteristiske ternede Clark GTI-betræk, dine hænder griber fat om et tykt læderrat med røde syninger.