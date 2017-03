Dansk premiere: Nu er Suzuki klar med den nye Ignis

Som biltype er SUV'erne i disse år den hurtigst voksende bilklasse i både Danmark og i Europa. Med introduktionen af den nye Ignis får markedet for første gang, hvad man vel godt kan betegne som en mini-SUV.

Den er bygget op helt fra bunden som en SUV med høj siddeposition, mulighed for firehjulstræk, relativt stor frihøjde og på sin vis også et design, der er karakteristisk for biltypen.

Fleksibelt bagsæde

De store hjul og frihøjden på 180 mm, der svarer til Vitara-modellens, skulle give Ignis gode egenskaber til at forcere høje kantstene, snedriver og ujævnheder i terrænet, men den kompakte model er med en længde på kun 370 cm nok bedst egnet som bybil.

Adgangen til bagsædet sker gennem relativt store bagdøre, der åbner i tre trin, og i det yderste trin står døren næsten vinkelret på vognsiden.