Dansk nybilsalg er såret, men det bløder i England

221.817 solgte nye personbiler i Danmark i 2017 ligner ikke et ærgerligt tal, men det er faktisk en nedgang på 0,5 procent i forhold rekordsalget i 2016 (222.917). Bortset fra Storbritanien er Danmark næsten ene om at præstere en nedgang i nybilsalget i 2017.

Faldet i Danmark skal formentlig ses i lyset af usikkerheden omkring omlægningen af bilafgifterne i oktober.

I september faldt salget af nye biler med 22 pct i forhold til samme måned i 2016, og det fald blev ikke genvundet i de efterfølgende måneder, hvor salget var på ca. samme niveau som i samme periode i 2016.

Dermed endte det samlede salg for 2017 altså på en lille nedgang, som de danske bilimportører dog ikke bekymrer sig om.

Direktør for De Danske Bilimportører, Gunni Mikkelsen, udtaler i anledning af resultatet.

"Hos Bilimportørerne glæder vi os over det meget fine resultat for året og ikke mindst den positive udvikling, som vi nu har set gennem flere år. Vi er overbeviste om at tilliden hos forbrugerne og erhvervslivet har været afgørende for den efterspørgsel som vi har set, og vi tror på en fortsat ganske pæn efterspørgsel."

