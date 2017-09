Hvis du har håbet på en helt ny bil fra Dacia, så må vi desværre skuffe dig.

Det er som sagt et facelift, som har til formål at friske designet op og forlænge levetiden. Den officielle præsentation kommer til at foregå under den internationale biludstilling i Frankfurt.

Derfor er det også rimelig sparsomt med information om bilen på nuværende tidspunkt, men den skulle få en 1,2-liters benzinmotor og den velkendte 1,5-liters dieselmotor fra Renault – og selvfølgelig kommer den også med firehjulstræk. Her er valg mellem manuelt gear eller Renault's 6-trins EDC-gearkasse (dobbeltkobling).