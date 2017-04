Citroën er klar med Nissan Qashqai-konkurrent

Citroën har altid haft et udfordrende designsprog, og med den nye C5 Aircross er der intet, der tyder på, at de har tænkt sig at ændre på det. Som stort set alle andre mærker på det europæiske marked har Citroën også udpræget fokus på SUV-segmentet, og det er her den nye C5 Aircross skal være spydspids.

Bilen er bygget på samme EMP2-platform som Peugeot 3008, hvilket ikke kommer som nogen overraskelse, da de to mærker har et meget tæt udviklingssamarbejde.