Skaberen af mærket, André Citroën, havde en vision om, at komfort ikke kun skal være en luksusvare, der er uopnåelig for den almene familie. Det forsøger den nye C4 Cactus at tage seriøst.

Med den nye undervogn udnytter C4 Cactus Citroëns viden indenfor området for at opnå optimal rejsekomfort. Formålet er, at gøre hver rejse mere behagelig med den bløde undervogn. Ydermere er bilen udstyret med nye sæder til at give bedre sidde- og kørekomfort.

C4 Cactus kommer med 3-cylindrede benzinturbomotorer på 110 og 130 hk med manuelt eller automatisk gear. På dieselfronten er der valg mellem 100 eller 120 hk med manuelt gear. Til foråret forventer der kommer en diesel med automatgear og 120 dieselheste.