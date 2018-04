Chrysler-topchef: Fiat bliver et nichemærke

Ved biludstillingen i Genève holdt Sergio Marchionne sit sædvanlige round table-arrangement, som reelt er et stand up-show for 200 indbudte journalister, heraf mange fra den italienske presse, som han svarer på italiensk. Marchionne synes at trives med livvagter, kamerahold, hurlumhej og spørgsmål på italiensk, tysk og engelsk og svarer lige ud af landevejen uden at være skolet som den mere tyske stil inden for topchefer.

På udstillingen i Genève havde Bil Magasinet lejlighed til at stille Sergio Marchionne spørgsmål om Fiats aktuelle situation. Her slog han fast, at det traditionsrige italienske mærke skal drives af markedet - ikke af romantiske ambitioner.

"Vi har haft succes med at placere os i SUV-markedet med 500-serien, og den skal fortsat drive markedet for os. Vi skal passe på ikke at jagte succes på massemarkedet på bekostning af indtjeningen."