Bugatti Veyron i fuld marmor-kulfiber

Så er det jo heldigt for Mansory, at der findes masser af rige russiske oligarker, som svælger i at vise deres rigdom frem, og det har de muligheden for i Veyron Linea Vivere Diamond Edition. Mon ikke også der melder sig et par arabere fra Dubai i køen af interesserede kunder.

Det specielle farvemønster skyldes en ny type kulfiber kaldet marmor-kulfiber og det er vel egentligt også den bedste beskrivelse for farven på denne Veyron.

Nogle af de ændringer der adskiller bilen fra en standard Veyron er en lidt kortere front med Mansory-logo i kølergrillen og med ny frontlæbe i kulfiber for mere downforce.

Det frontintegrerede LED kørelys og nye luftindtag giver Veyron et nyt, friskt udseende, men døm selv i denne video fra Geneve. Bagtil har Mansory monteret ny diffuser og større luftudtag på kofangeren til forbedret motorkøling. Alufælgene har også fået ny design og netop designet går igen i kabinen med masser af såkaldt marmorkulfiber.

Mansory leverer også kulfiber til danske Zenvo, så måske den danske hyperbilsproducent i Præstø har en speciel kulfibermodel i ærmet.