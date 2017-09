Brugte importbiler falder ikke i afgift

Meldingen fra brugtmarkedet er, at nyere brugte biler vil falde en smule i værdi som følge af, at tilsvarende nye biler bliver billigere. Men på sigt vil priserne rette sig til glæde for de, som har købt ny bil fornylig – og til ærgrelse for de, som troede at brugtmarkedet ville blive en forlystelsespark af billige biler.

Ifølge Bilbasen vil et-to årige biler falde op til 10.000 kr. i værdi, mens biler ældre end to år ikke vil falde i værdi.

Importbiler falder ikke i afgift

Og det er ikke en genvej at importere bilen selv fra udlandet. Importerede brugte biler får kun en lille gevinst ud af den nye, reducerede registreringsafgift. Taberne bliver gamle biler med stort brændstofforbrug.

Det viser regneeksempler lavet af Claus Carstensen, afgiftsekspert hos biltorvet.dk.

- Målet med omlægningen er blandt andet at tilgodese biler med god brændstoføkonomi og straffe biler med højt forbrug. Det slår igennem ved import af brugte biler, forklarer Claus Carstensen, afgiftsekspert på biltorvet.dk, som opregner en stribe eksempler.

BMW 520d falder 8.000 kr. i afgift

BMW 520d Touring med 2-liters dieselmotor på 184 hk er en populær bil at hente i Tyskland lige nu.

Hvis man går efter en 2014-model med 100.000 km på tælleren, så er besparelsen som følge af den nye registreringsafgift bare 8.000 kr. Det bliver ikke stort anderledes, selv om man vælger den kraftigere, og dermed mindre brændstoføkonomiske 530d med 258 hk. Her er besparelsen på samme niveau.