Brabus 800: Allerhelvedes hurtig luksusflyder

Det er efterhånden mange år siden, vi først stiftede bekendtskab med Brabus. De er kendte for tuning af biler fra Mercedes-Benz, og i 2006 opnåede deres Brabus Rocket rekorden som verdens hurtigste sedan med 365,7 km/t.

Som årene går har Mercedes efterhånden givet deres biler så mange kræfter, at man må spørge sig selv, om der virkeligt er behov for yderligere tuning og flere kræfter i de allerede ekstremt kompetente køretøjer. Heldigvis er det et spørgsmål, der er gået hen over hovedet hos teknikerne fra Brabus, som åbenbart altid kan hente mere effekt ud af en motor.