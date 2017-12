BMW’s M-afdeling udvikler allerede den nye BMW M3

Motoren i den nye BMW M3 forventes ikke at vige væk fra den nuværende 3-liters rækkesekser med bi-turbo. Ikke desto mindre taler rygtebørsen om, at motoren henter teknologi fra den nuværende M4 GTS-motor, der inkluderer elektrisk spolede turboer, samt et vandindsprøjtningssystem, der skal nedsætte indsugningsluften i turboerne og derved tillade højere ladetryk.

Endnu vildere rygter siger, at den muligvis kommer med en form for hybrid-teknologi, men det er ikke bekræftet. Den nuværende M3 yder 431 hk, mens den kraftigere M3 CS med sine 460 hk har fået lidt flere kræfter. Næste generation forventes at få 500 hk.