BMW i8 Spyder: Her er den topløse tysker spottet i Rødby

Vi har for nylig haft usædvanligt fornemt besøg i Danmark. Og det er hverken en pave, en prins eller en skrupskør præsident. Nej, det er noget så eksklusivt som den åbne Spyder-udgave af hybrid-bilen BMW i8, der har tilbagelagt test-kilometer på dansk asfalt.

Vi stiftede første gang bekendskab med Spyder-udgaven af i8 på Beijing Auto Show i 2012, men dengang var bilen desværre kun en konceptmodel, og selv om mange mennesker siden har krydset fingre for, at BMW ville sætte bilen i produktion, har tyskerne været tilbageholdne.



I slutningen af 2015 kom meldingen så fra BMW's administrerende direktør, Harald Kruger; man ville langt om længe sætte BMW i8 Spyder i produktion. Siden da har vi ventet spændt på at se resultatet, og nu er den altså endelig spottet på offentlig vej, hvilket Bil Magasinet-læseren Rasmus Svith var hurtig til at spotte, da bilen holdt i kø ved færgelejet i Rødby på Lolland.

BMW i8 blev lanceret i 2014 – og konceptbilen blev allerede vist i 2012 – så Spyder'en har været længevejs, men nu ser det altså ud til, at det er realistisk, at de seneste meldinger om en lancering af BMW i8 Spyder i 2018 er realistiske.

Herunder kan du se flere billeder af den kamouflerede BMW i8 Spyder i Rødby.