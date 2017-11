BMW i8 Roadster: Topløs hybrid med superkræfter

BMW præsenterer den nye i8 Roadster på Los Angeles Motor Show. Den har elbetjent kaleche, der kan køres ned på 15 sekunder ved hastigheder på op til 50 km/t.

Den nye Roadster vejer 60 kg mere end i8 Coupé.

Roadsteren præsenteres sammen med en opdateret udgave af hybridbilen i8 Coupé fra 2014, der er bygget i materialer som aluminium, kulfiberarmeret plast og kulfiber.

Bilen har fået ny energistyring og et kraftigere lithium-batteri, så den samlede energikapacitet er på 11,6 kWh. Den elektriske motor er optimeret, så den nu yder 143 hk. Rækkevidden på ren el er for Coupéen op til 55 km og for Roadsteren op til 53 km.