Bilsalget er stoppet. Hvornår kommer der en løsning?

Afgifter med flere indslag

Hvordan skal man tolke de langvarige forhandlinger?

Delvis som et udtryk for, at den forholdsvis brede enighed om en reduktion, der syntes at være til at begynde med, er afløst af flere politiske interesser, hvoraf Dansk Folkepartis formentlig er den mest tungtvejende.

DF ønsker grundlæggende at omlægge afgiften fra den værdibaserede til en teknisk baseret afgift.

Den store grundlæggende omlægning er indledningsvis afvist embedsmænd, som værende for uoverskuelig.

Noget tyder dog på, at DF alligevel har haft held til, at få indført en del af de teknisk baserede afgifter, sådan at resultatet bliver en kombi af en laverede afgift, med en sænket procentsats, og en omlægning, der tilgodeser sikre og miljørigtige biler.

Hvordan det gøres, er ikke indlysende, hvilket formentlig er en af årsagerne til, at forhandlingerne trækker ud.

Blandt andre Benny Engelbrecht fra Socialdemokratiet har ikke undladt at kritisere regeringen for langsommeligheden i forhandlingerne, som ifølge Finansordføreren burde være klappet af, inden forslaget blev fremsat.