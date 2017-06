Rapport: Om 10 år vil vi slet ikke købe biler mere

Hvad skal biltosserne så gå op i?

Men ro på. Der vil stadig være plads til begejstring for biler uanset hvor du bor, hvor gammel du er, og hvordan dit bilbehov - og -budget ser ud.

Den danske bildesigner og forretningsmand Henrik Fisker bor i Los Angeles og har arbejdet i branchen siden han startede med at designe biler for BMW i 2000.

"Hvis du bor i København, Los Angeles eller Paris, er der ikke nogen snoede veje. Flertallet af dem, der har købt en Tesla, har købt den uden at prøve den først, og der er mange teenagere, som slet ikke vil have kørekort. Det siger dem ingenting. De har tabt det der følelsesmæssige forhold til biler, som vores generation havde. Det var bare om at skaffe en eller anden gammel spand, få nogle fartstriber på og nogle andre hjul, og så ud at køre. Men sådan har de unge det ikke i dag," siger Henrik Fisker til Bil Magasinet.

Så hvad gør vi?

"Det er ligesom med ure. Mit ur er lavet i Schweitz, og der har siddet en mand og brugt tre måneder på at lave det. Et Apple-ur kan meget mere, men der er jo ingen følelser i det. Sådan bliver det med biler i fremtiden. Jeg tror, mange hverdagsbiler bliver eldrevne, men også, at der bliver plads til de specielle håndbyggede biler. Sportsvogne i alle prislag, hvor dem, der vil have den specielle oplevelse, kan få det. Bilfabrikanterne ville på et tidspunkt lave sportsvogne, der passede til alle, og så er de jo ikke længere noget særligt. Det er det samme med ure. Der kom digitalure til alle, men det kan urfirmaerne jo ikke leve af. Jeg tror, der vil ske det samme med bilerne."