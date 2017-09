Bilimportørerne om nye afgifter: Vi er lettede

Greenpeace: Vi giver ikke fem flade ører for den aftale

- Det er møghamrende ærgerligt, at man nu er landet på et benzin- og diesel-venligt kompromis, hvor Løkke-regeringen igen-igen-igen viser, at den grønne omstilling af dansk transport simpelthen ikke er en prioritet. Statsministeren har tydeligvis lettere ved at holde skåltaler om klimaet, end rent faktisk ansvarsfuldt at lede Danmark i den nødvendige retning på hjemmebanen, siger generalsekretær i Greenpeace Norden, Mads Flarup Christensen.

- Når biler nu bliver billigere, vil salget stige, og elbilerne bliver stillet endnu mere skidt i konkurrencen med de mere forurenende. Vi giver ikke fem flade ører for regeringens forsøg på at spinne den her aftale som en status quo for klimaet. Især ikke når flere spor på den fynske motorvej og lavere afgift på Storebæltsbroen følger med i købet, lyder det.

Som en del af aftalen falder prisen for en enkeltbillet over Storebælt fra 240 kr. til 180 kr. Det er ikke oplyst, hvornår den lavere pris træder i kraft.