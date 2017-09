Bilimportører til politikerne: Nu skal der ske noget!

Kun hver 8. dansker finder registreringsafgiften rimelig

En Epinion-undersøgelse lavet for sælgernes fagforening Business Danmark viser, at 65 procent af danskerne helst ser, at registreringsafgiften baseres på tekniske parametre som miljøvenlighed og sikkerhed.

Kun 13 procent af danskerne mener, at Danmark har en rimelig eller yderst rimelig registreringsafgift. Samtidig mener næsten to ud af tre, at den nuværende registreringsafgift er urimelig eller meget urimelig.

- Vi må konstatere, at en stor del af den danske befolkning er træt af de nuværende registreringsafgifter. Det er muligt, at nogle vil have sat dem op. Og det er muligt, at nogle er kede af den stedmoderlige behandling man har givet elbiler og hybridbiler i afgiftssystemet. Men konklusionen er, at danskerne mener, at det er på høje tid, at vi får nogle rimelige afgifter på biler i Danmark, siger Jens Neustrup Simonsen, der er formand for Business Danmark.