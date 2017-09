Bilbranchen er utålmodig: Nu er der også tilbud på elbiler

I det første halvår af 2017 blev der solgt færre end 200 elbiler herhjemme, men langt over 100.000 konventionelle biler.

Kommentar: Nye elbilafgifter vil ikke gøre en hujende fis til forskel

Der kom en lappeløsning på Registreringsafgiftsloven i april for at gøre det mere attraktivt at købe en elbil, men det har ikke hjulpet.

Elbilbranchen er (også) utålmodige, så nu begynder de første slagtilbud at dukke op.

Monterer ladestander på din adresse

Biludlejningsselskabet Sixt og energiselskabet E.ON har lavet et tilbud, så man kan langtidsleje en elbil til samme pris som en mellemklassebil med diesel- eller benzinmotor. Håbet er at lokke nye brugere til, der godt kunne tænke sig at prøve en elbil, men ikke har mod på at købe eller privatlease én.

Tilbuddet er inklusive en ny Renault Zoe, montering af ladeboks på din adresse og ubegrænset opladning ude og hjemme til en fast månedlig pris.

”Vi vil fjerne barrierer og bekymringer for danskere, der overvejer at anskaffe sig en elbil. Selvom vi har ladeløsningerne og et landsdækkende ladenetværk på plads, så er elbilmarkedet stort set gået i stå. Derfor er der brug for nytænkning for at få genstartet elbilsalget og sætte skub i markedet. Sammen med Sixt tilbyder vi derfor en All Inclusive-pakke,” siger Tore Harritshøj, administrerende direktør i E.ON.

Han påpeger, at der var færre elbiler indregistreret i Danmark i juni end ved årets start.