Bestem selv din udbetaling på leasing af ny Opel Insignia

Opel melder nu den nye Insignia ind på markedet for privatleasing med et tilbud, hvor leasingtagerne har mulighed for at vælge mellem to udbetalinger enten 10.000 kr. eller 20.000 kr. Begge aftaler løber i 36 måneder med 15.000 kilometer pr. år, men alt efter smag og behag kan man vælge mellem 20.000 kr. i førstegangsydelse eller en lavere førstegangsydelse på 10.000 kr. Ved 20.000 kr. er den månedlige ydelse 3.295 kr., og ved 10.000 kr. i førstegangsydelse betaler man 3.695 kr. pr. måned.

Med den laveste førstegangsydelse får man en besparelse efter det første år på lidt over 5.000 kr., men over de 36 mdr. vil det stadig være billigst at vælge den højeste førstegangsydelse på 20.000 kr., for så sparer du samlet set 4.400 kr.