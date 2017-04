Barsk pickup nu i Danmark: Hvor er der noget mudder?

Der vil blive solgt 1.500 eksemplarer i Europa i to farver: Black Metallic samt den nye Pearlescent White.

Praktisk låg over ladet

Trek-1° har et nyt ladlåg. Det er fremstillet af kraftig plastik med sort eller hvid finish. Det er hængslet i den ende, der er nærmest kabinen, og det kan nemt løftes op ved hjælp af en enkelt gasfjeder i hver side.

Her kan placeres for eksempel værktøj ude af syne. Under ladlåget er der en ladopdeler og en ladbeklædning, der holder lasten sikker under transporten. Den er monteret på et skinnesystem, så den kan forskydes fremad og bagud, så der er nem adgang til at af- og på-læsse bilen.