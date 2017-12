Autobest kårer Citroën C3 Aircross til det bedste køb i Europa

Citroën C3 Aircross kan nu kalder sig vinder af ” The best buy car of Europe 2018” awarden.

Siden 2001 har Autobest overrakt prisen til den bilmodel, der er betragtet som værende det bedste køb.

31 motorjournalister fra 31 forskellige europæiske lande udvælger bilerne på baggrund af 13 kriterier herunder bl.a ”value for money”, design, komfort, teknologi samt tilgang til service og reservedele.

Finalefeltet bestod af:

Honda Ciciv

Ford Fiesta

VW T-Roc

Opel Grandland X

Seat Ibiza

Med et solidt forspring ned til Opel Grandland X på andenpladsen og VW T-Roc på trejdeplandsen løb den nye C3 Aircross med førstepladsen.

Bil Magasinet’s chefredaktør, Mikkel Thomsager repræsenterer det danske jurymedlem.