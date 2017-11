Audi: Vores hjemmelavede dieselolie er altså CO2-neutral

Audi forsker i både konventionelle og nye energiformer. Afdelingen for dieselmotorer har i flere år udviklet syntetisk dieselolie fra bæredygtige kilder, og produktionen udvides nu markant med et nyt anlæg i schweiziske Laufenburg.

Energien fra bæredygtige kilder, som skal bruges hertil, kommer for første gang fra vandkraft. Det projekterede anlæg har en kapacitet på ca. 400.000 liter om året.

E-gas, e-benzin og e-diesel

Audi har gennem flere år forsket i klimavenlige, CO-baserede brændstoffer som e-gas, e-benzin eller det syntetisk fremstillede dieselbrændstof e-diesel.

”I forbindelse med projektet i Laufenburg kan vi ved hjælp af en ny teknologi udføre fremstillingen af e-diesel på effektiv og dermed mere økonomisk vis. Pilotanlægget giver mulighed for at kombinere strøm, varme og mobilitet, og gør det muligt at lagre bæredygtig energi”, siger Reiner Mangold, som er leder af afdelingen for bæredygtig produktudvikling hos Audi AG.