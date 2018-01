Audi tester exoskelet for at skåne ryggen

Hjælper ved svære løft

Exoskelettet understøtter især medarbejderen ved arbejde, som kræver, at overkroppen bøjes fremover for at løfte eller lægge komponenter. Det er også lettere at bære tunge materialer med denne ergonomiske konstruktion.

Skelettet viderefører belastningen fra de elementer, der løftes, fra torsoen til de stærkere lår. Det aflaster rygmuskulaturen med 20-30 procent og fremmer desuden en sund kropsholdning. Den ergonomiske konstruktion hjælper medarbejderen i det daglige arbejde, uden at det begrænser medarbejderens bevægelsesfrihed. Medarbejderen kan gå, dreje sig og strække sig som normalt.

”En ergonomisk arbejdsstilling har høj prioritet på alle områder hos Audi – således også på produktions- og logistikområderne. Med exoskelettet – eller ergoskelettet som vi også kalder det hos Audi – giver vi medarbejderne mulighed for at arbejde på en sund måde, vi undgår overbelastninger og bevarer deres arbejdsevne”, siger logistikplanlægger og leder af projektet ”Ergoskelet”, Vinzent Rudtsch.