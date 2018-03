Heftig Audi med 450 hk og stor bagklap

Fronten har en bred og flad single-frame grill og store luftindtag med honeycomb-formede strukturer, der er typisk for RS-biler. Her er 15 mm skærmforøgere og detaljer i gloss black for at få bilen til at bredere ud, og bagtil er her en RS-diffuser og et RS-udstødningssystem med ovale afgangsrør og en fast hækspoiler for at give et sporty udtryk.

19" alu er standard, men 20" kan tilkøbes. RS5 Sportback kan fås med pakker med temaerne Gloss Black, Carbon eller Matte Aluminum.