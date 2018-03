Audi og Airbus arbejder på flyvende bil

Italdesign udvikler fremtidsbaserede køretøjskoncepter til Audi og kunder over hele kloden.

"Vi er stolte af at samarbejde med Airbus, der er førende inden for luftfartsindustrien, for at undersøge løsninger for fremtidig mobilitet," siger Jörg Astalosch, administrerende direktør for Italdesign.

Han ser Pop.Up Next som et fleksibelt on-demand-koncept, der kunne åbne mobiliteten i den tredje dimension til folk i byerne.

Italdesign benytter sig af et netværk af byer, universiteter og forskellige interessenter for bedre at forudse mobilitetens fremtid i byer. En første version af Pop.Up havde allerede premiere på Genève Motorshow for et år siden.

Pop.Up Next er væsentligt lettere end sin forgænger, og interiøret er blevet redesignet.

Vi følger sagen og HAR spurgt, om de giver en tur. De skal dog lige have bilen/dronen til at flyve først, inden de tager passagerer med, lyder det.