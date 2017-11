Vantage GTE er designet og udviklet in-house i Aston Martin Racing’s hovedkvarter i Banbury, England. Projektet er kommet til verden under ledelse af Technical Director Dan Sayers, der også var boss for udviklingen af den nuværende V8 Vantage GTE. Denne står for 37 ud af teamets 51 internationale sejre, herunder to klassesejre i 24-timers løbet i Le Mans.