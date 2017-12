Aria FXE: Ny superbil med V8, kompressor og to elmotorer

Præstationerne taler sit tydelige sprog: Vi har at gøre med en bil, som kan rive din nakke i stykker og flå kørekortet fra dig på ganske få sekunder, til trods for at topfarten kan synes lav i forhold til de mange kræfter.

Det meste af bilen består af kulfiber og andre letvægtsmaterialer, og de store Pirelli Trofeo R dæk i størrelsen 265/20 foran og 325/21 bag sørger for, at ikke alle kræfter går op i røg.

Aria har endnu ikke oplyst prisen.