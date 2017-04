ANNONCE: Slut med skrigende børn på bagsædet - underholdning til hele familien

Ultimativ sædefleksibilitet

Designet primært til familier med mange børn leverer Zafira enestående fleksibilitet med et alsidigt FLEX 7-sædesystem, så du har frihed til at omdanne bilen efter dine behov. Læg bagsæderne ned og optimér bagagerummet, hvis I blot er to på tur. Benyt alle bilens syv sæder, når hele den store familie skal afsted, eller omdan 2. sæderække til to loungesæder med et armlæn i midten. Mulighederne er mange – valget er dit! Eksklusive materialer giver sædesystemet et markant dynamisk udseende og de ergonomiske sæder sikrer optimal komfort for hele familien.

Oplev rummeligheden i videoen herunder: