ANNONCE: Opel Mokka X byder på 3 nye features

1. Et design, der skaber opmærksomhed på vejen

Mokka X er et resultat af den nuværende Mokka, der har fået et gevaldigt facelift, især bilens design. Udvendigt er de bløde former skiftet ud med et maskulint udtryk, ekstra kørehøjde og store dæk – præcis som man forventer af en førsteklasses firehjulstrækker. Indvendigt har instrumenteringen også fået en overhaling med integreret 8” touch farveskærm, færre knapper og simpel betjening, som giver en mere enkel og jævn køretur.

2. Sidder du godt, kører du godt

Alle har prøvet at møve sig ind i en bil i knæhøjde og udholde lange ture i ubekvemme sæder. Glem det. Opel Mokka X har ergonomiske sportsforsæder, der tilpasser sig din ryg, og den høje siddeposition er ikke kun god til at belure bilen ved siden af, men giver også optimalt udsyn på vejen og gør både ind- og udstigning langt mere bekvemt - øget komfort giver øget køreglæde.