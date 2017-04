ANNONCE: Opel Corsa baner vejen, når du skifter fra to til fire hjul

Din rejsebuddy de næste mange år

Der er flere grunde til, at Opel Corsa er en minibil, der bestemt ikke lader sig begrænse af sin størrelse. Med 1.0 turbomotor med 6-trinsgearkasse, mulighed for det eftertragtede sikkerheds- og assistancesystem OnStar, City Mode Servostyring og mange flere innovative features, er minibilen ikke kun sikker og nem at håndtere i et travlt bymiljø med smalle, klaustrofobiske parallelparkeringer – den passer også til længere køreture.

Netop denne alsidighed og de mange innovative løsninger bidrog til, at Corsaen i 2015 vandt prisen som Årets Bedste Minibil i Berlingske og BT, samt grunden til, at den kan blive din trofaste rejsebuddy de næste mange år – hvad enten drømmejobbet kræver lange køreture eller ligger i indre by få kilometer væk.