AMG med 585 hk skal holde styr på Formel 1

Optimeret til F1

På taget sidder naturligvis også blinklys, der ifølge Mercedes-AMG er optimeret til at skabe så lidt vindmodstand som muligt – faktisk har selve enheden med lysene været i vindtunnel for at blive testet.I kabinen er der også sket småændringer. Bl.a. er der blevet plads til to iPads, som co-driveren holder øje med. På skærmen til venstre transmitteres selve løbet, mens skærmen til højre tager sig af forskellige former for telemetri som f.eks. omgangstider.