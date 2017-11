Amerikansk superbil klar til at gå i produktion

Glickenhaus SCG 004S er opbygget i moduler ud fra en central monoque i kulfiber som en racerbil. Det betyder, at den er forholdsvis billig at reparere og genopbygge efter kollisioner og skader. Her er racergodkendt brændstoftank, sikkerhedsbur og brandslukningsanlæg, og bilen vil kunne anvendes til race, hvis man blot monterer andre dæk.

Tørvægten er omkring 1.200 kg, så med en 5-liters V8-motor med biturbo og omkring 650 hk skulle der være fartressourcer. Glickenhaus skriver, at motoren har omdrejningsbegrænser ved 8.200 o/min.

Her er tre sæder med føreren i midten.

Udviklet på Nürburgring

6-trins manuelt gear er standard, men bilen vil kunne leveres med en sekventiel gearkasse med elektronisk styret kobling som på en racerbil.

Bilen er designet og udviklet hos Glickenhaus i New York, og har gennemført omfattende udvikling og test på Nürburgring. Den bygges i Torino af Manifattura Automobili Torino (MAT). S'et i SCG 004S står for 'Stradale’, hvilket er italiensk for 'gade'.