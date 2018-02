Alvorlige sikkerhedsproblemer med Tesla Model 3

Det amerikanske firma Munro & Associates er blandt andet specialister i at skille biler fra hinanden og undersøge sikkerhed og samlekvalitet. Fornylig tog de et nærmere kig på Tesla Model 3 – og tingene så ikke godt ud.

Munro & Associates har købt deres Tesla Model 3, som enhver anden kunde, så der er altså ikke tale om en for-produktionsbil.

Kan ikke åbne fronthjelmen uden strøm

Det største problem er sikkerheden. Det er nærmest umuligt at åbne fronthjelmen, hvis der ikke er strøm på bilen. Problemet opstår i, at redningsfolk bliver nødt til at være sikre på, at hovedkablet er frakoblet, inden de begynder redningsarbejdet, ellers er der risiko for, at de kan få livsfarligt stød. Men for at det kan ske, skal man ind under fronthjelmen, for at klippe hovedkablet fra de enorme batterier over.

Er der ikke strøm til fronthjelmen, skal man manuelt montere startkabler via en lille luge i bilens front, for at komme ind. Folkene hos Munro & Associates har aldrig set noget lignede, da der normalt altid findes en eller andet form for mekanisk åbning, som ikke kræver strøm. Det er altså ikke tilfældet i Tesla Model 3.

Tager for lang tid

Der findes også en punkt ved bilens C-stolpe, som redningsfolk kan skære over, for at frakoble strømmen, men anvisningerne er så utydelige, at det nærmest er umuligt at vide, hvor der skal skæres. I en redningssituation, kan det være sekunder der gør forskellen og ifølge Munro & Associates, tager disse løsninger ALT for lang tid.