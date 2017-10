I 1991 grundlagde den excentriske texaner John Hennessey det amerikanske performance-firma, Hennessey. Men det var først i 2010, at Hennessey fik sit internationale gennembrud på superbilsscenen med deres Venom GT, der for en kort periode havde den uofficielle rekord for højeste tophastighed målt på en serieproduceret bil med 432 km/t.

Hennessey har siden da smidt endnu flere heste i deres Venom F5, og de har også haft fingrene i en Jeep Grand Cherokee Trackhawk