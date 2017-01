Alle Bentley-modeller bliver hybrider

I bilindustrien ses hybridbiler blandt mange som en del af den udvikling, der tvinger os tættere og tættere på ren el. Det gør Bentley dog ikke helt. Det britiske bilmærke mener, hybrider er kommet for at blive.

Den administrerende direktør hos Bentley, Wolfgang Dürheimer, fortalte i forbindelse med Automotive News World Congress, at han ser hybridbilerne som det bedste fra to verdener, og for det velstående kunder hos Bentley er det en perfekt kombination; I storbyer med strenge udledningskrav vil de kunne færdes på ren el, mens de på motorvejen kan benytte den kraftfulde forbrændingsmotor.

- Jeg tror, vi vil leve med forbrændingsmotorer lang tid, fordi vi nødt til at kunne køre lange afstande mellem byerne – fx i USA, forklarede Wolfgang Dürheimer.

Den næste generation af den populære Continental GT, som præsenteres senere i år, bliver en af de første hybrid-modeller fra Bentley, og det er ikke overraskende, da platformen kommer fra den nye Porsche Panamera, der også fås som hybrid.

Bentley har planer om, at alle modeller i løbet af et par år skal tilbydes med hybridteknologi, skriver Teknikens Värld.