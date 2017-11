Alfa Stelvio med V6-turbo går 283 km/t på toppen

Stelvio Q4 trækker 100 pct. på baghjulene under normal kørsel, men kan sende op til 50 pct. til forakslen efter behov. Det såkaldte Torque Vectoring-system er standard. Det har to elektronisk styrede koblinger på baghjulene og kan fordele kræfterne til det mest optimale hjul under krævende forhold. Her er også aktiv undervogn og fem køreprogrammer.

Relativt lav vægt

Den køreklare vægt er ifølge Alfa Romeo 1.830 kg, hvilket gør Stelvio Q4 til den letteste performance-SUV på markedet. Den relativt lave vægt er opnået ved hjælp af aluminium i motor, hjulophæng, bremser, døre, hjulkasser og klapper. Kardanakslen er i kulfiber.

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio Q4 aut. er i Danmark sidst på foråret, og prisen er endnu ikke fastsat.

Vi vender HELT sikkert tilbage med mere nyt, så snart vi får fingre i den!