Alfa Romeo Stelvio slår omgangsrekord for SUV'er på Nürburgring

Spionfoto: Første glimt af den næste Porsche 911

Porsche's topchef Oliver Blume beroliger de fans, der er ængstelige for, at den klassiske Porsche 911 vil blive aflivet: "Porsche vil stadig lancere sportsvogne for puritanere i fremtiden. Vi vil have en strategi, hvor vi søger inspiration i både for- og fremtiden." Det kan derfor sagtens blive en mulighed med en hightech hybridudgave af den næste 911'er med et batteri, der kan lades op, samtidig med en gammeldags, benzindrevet variant med manuelt gear.