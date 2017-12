Alfa Romeo Stelvio Q: En af de mest valafbalancerede biler, jeg har prøvet

Hvordan kører den?

Fremragende. Intet mindre.

Jeg forventede, at en 510 hestes højbenet SUV med banerace-ambitioner - det er angiveligt verdens hurtigste SUV på Nürburgring - ville være en hård hund, men det er en af de mest velafbalancerede biler jeg har prøvet.

Stelvio Quadrifoglio krænger faktisk lidt, men har ikke desto mindre fantastisk kontrol over karrosseriet, uden at affjedringskomforten er ekspederet i et brandudsalg. Af samme grund virker effekten ikke overvældende eller dominerende, men brugbar, kompetent og harmonisk.

Ret godt gået i en bil, der går fra 0-100 km/t på 3,8 sekunder og topper ved 283 km/t.

Hvem er konkurrenterne?

Reelt er der kun en rigtig konkurrent, og det er den nye Mercedes-AMG GLC 63, der også har 510 hk. Hverken BMW eller Audi kan levere så mange hk i denne biltype.

Til gengæld er Land Rover klar med en Range Rover Sport, der fås med både 510 og 525 hk. Det er faktisk en større bil, men startprisen er ikke langt fra Stelvio Quadrifoglio.