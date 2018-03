Alfa Romeo pakker sine modeller med masser udstyr uden merpris

Stelvio Edizione

Alfa Romeo Stelvio, der er SUV-udgaven af Giulia, kommer også med den nye Edizione-pakke. Stelvio Edizione leveres kun med den 180 hk dieselmotor og 8-trins automatgear. Som i Giulia er der adaptiv fartpilot, xenon lygter, Apple Carplay, elektrisk justerbare forsæder med varme, varme i rattet, parkeringssensor bag og elektrisk åbning/lukning af bagklappen. Stelvio 2.2 Diesel 180 hk Edizione koster 579.990 kr.

Giulietta Edizione

Sidst men ikke mindst er den aldrende Giulietta også blevet udstyret med Edizione-pakken

Giulietta Edizione kan leveres med to MultiAir-benzinmotorer med henholdsvis 150 og 170 hk, sidstnævnte med 6-trins TCT dobbeltkoblingsgearkasse. Giulietta Edizione kan også leveres med dieselmotor, en 1,6 liters 120 hk diesel med TCT dobbeltkoblingsgearkasse og en 2-liters diesel med 150 hk. Prisen for Giulietta Edizione starter ved 302.632 kr. for 150 hk. benzin og 310.828 kr. for den 2-liters diesel.