Åhh nej, Jaguar F-Type får 4-cylindret motor

Jaguar har altid været garant for usædvanlig god lyd fra både sine 6- og 8-cylindrede motorer. Så da vi første gang hørte, at de nu lancerer F-Typen med en 4-cylindret turbomotor, var skepsissen til at tage at føle på. Da vi fandt ud af, at det ville spare 52 kg i forhold til V6’eren, og den kommer til at yde 297 hk og faktisk tilmed være hurtigere end V6’eren, var vi pludselig ikke så bekymrede mere.

Én ting er kræfter og 0-100 km/t-tider, noget helt andet er det lydspor, der kommer ud af det centrerede afgangsrør. Jaguar har lavet en video, hvor man i små bidder får lov at høre lyden, og det er alligevel ikke så slemt. Dygtige folk hos Jaguar har haft en mission om at få den lille 2-liters turbomotor til at lyde godt, og vi synes faktisk, at den lyder ret godt. En V6’er eller V8’er bliver det dog aldrig.