Årets Bil i Danmark 2018 er en veloplagt lille Seat

Det er 11 år siden Seat første gang vandt titlen som Årets Bil i Danmark, og i aftes skete det igen. De 20 uafhængige jurymedlemmer fra den danske motorpresse kårede mini-SUV’en Seat Arona som Årets Bil i Danmark 2018 med 130 point. Nummer to i kåringen blev Ford Fiesta med 99 point.

Den første gang det tyskejede mærke med base i Barcelona vandt kåringen var med deres temperamentfulde udgave af VW Golf V, Leon. Den vandt i 2006 på grund af de overraskende sportslige køreegenskaber til folkelige priser.

Den nye Arona fører sig hverken frem med sprælsk design eller sportslige køregenskaber – her drejer det sig om en rummelig kabine, ny teknik, fin komfort og høj sikkerhed.

Fire mini-SUV’er

Udvælgelsen af finalebilerne til kåringen af Årets Bil i Danmark 2018 omfattede et stort antal SUV-modeller, heriblandt fire nye mini-SUV’er.

Biltypen har haft stigende succes de senere år og i 2018 kommer der en hel bølge af nye modeller. Med den nye lavere registringsafgift og leasingregler, der gør det mere attraktivt at købe frem for at lease, ligger de nye mini-SUV’er godt til for et stort antal danskere. De fylder ikke mere end en almindelig minibil, men er højere og har øget frihøjde.

Bag rattet sidder man højere og ofte også mere opret. Det giver mere plads ved bagsædet, og i det hele taget en mere rummelig bil. Hertil kommer den lidt off road-agtige attitude, som er hip lige nu.

Ved kåringen af finalefeltet til Årets Bil i Danmark 2018 på Jyllandsringen var der fire nye mini-SUV’er, der alle har fået eller får premiere inden nytår: Kia Stonic, Citroën C3 Aircross, Opel Crossland X og Seat Arona.