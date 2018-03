7 vilde Jeep klar til ørkentræf

Jeep og deres tilbehørsafdeling Jeep Performance Parts har bygget syv konceptbiler til det årlige Easter Jeep Safari i Moab, Utah, der afvikles sidst i marts. Det er 52. gang, at titusinder af offroad-galninge tager til Moab for teste dem selv og deres biler i barsk terræn.

Jeepster blander for- og nutid. Inspirationen stammer fra en Wrangler Rubicon og lakeringen fra en 1966 Jeepster. Bilen står i Firecracker Red og detaljer i Bright White, og med et forslag til en chopped hardtop. Forruden er vinklet 2,5 grader bagu for at give et sejt look. Her er dele fra Jeep Performance Parts med LED-lygter, snorkel og meget mere.