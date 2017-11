7 spørgsmål til Toyota-bossen

1.

Du har arbejdet for Toyota i 26 år. Hvorfor er du blevet det samme sted?

"Det er usædvanligt i bilindustrien, men ikke hos Toyota. Da jeg kom til, var Toyota et benchmark for alle andre producenter. De kom til min hjemby i England, og så fik jeg et job der. Jeg har altid respekteret japanernes tilgang til produktion og respekt for deres kunder. Dengang handlede det om at afmystificere japanerne og deres biler for briterne."

2.

Dengang var det et japansk bilmærke. Betragter I jer stadig sådan?

"Vi plejer at sige, at vi er en global koncern med rødder i Japan. Industrien ændrer sig hurtigt, så vi er også nødt til at ændre os."