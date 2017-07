610 hk i en åben Audi - mon ikke det er passende?

Den nye R8 Spyder V10 plus er den hurtigste åbne Audi i serieproduktion. Den almindelige 10-cylindrede R8 Spyder med 525 hk er ikke ligefrem en sløv spand, men det går godt med at sælge modellen, så nu får den enorme 5,2-liters V10-motor lige én over nakken, så den nu yder op til 610 hk.

”Audi R8 Spyder V10 plus gør R8-modelrækken komplet”, siger Stephan Winkelmann, der er chef for Audi Sport.

”Lige som R8 Coupé fås R8 Spyder nu også med 610 hk. Den drager fordel af vores mangeårige erfaring i motorsport og kombinerer en dynamik i verdensklasse med en åben sportsvogn.”