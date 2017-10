6 biler i finalefeltet til Årets Bil i Danmark 2018

Finalefeltet til kåringen af Årets Bil i Danmark består normalt af fem biler, men på grund af stemmelighed blev feltet til 2018-kåringen på 6 biler.

Redaktionschef Anders Richter, motorjournalist Frederik T. Frey, motorjournalist Søren Juul og chefredaktør Mikkel Thomsager, alle fra Bil Magasinet, var blandt de 23 motorjournalister, der kørte 29 forskellige modeller på og omkring Jyllandsringen tirsdag og onsdag.

Onsdag eftermiddag afgav de alle hver én stemme på fem af de 29 biler.

Stemmelighed mellem to biler, der fik færrest stemmer, gjorde, at finalefeltet blev på seks biler i stedet for fem, som foreskrevet, men i øvrigt afsløres det ikke, hvordan stemmerne faldt.

De seks biler, der fik fleste stemmer, og som går videre til finalen, er Volvo XC60, Ford Fiesta, Honda Civic, VW Polo, Opel Insignia og Seat Arona.

Den kommende måned kan de medvirkende motorjournalister gøre sig yderligere bekendte med de nominerede biler, hvorefter der skal afgive 25 point på de 6 biler.

De 25 point fordeles således, at alle points bruges, alle biler får points, to biler må ikke få samme point-antal og en bil kan maksimalt få 10 point.

Den bil, der får fleste point fra alle motorjournalister har vundet titlen.

Det endelige resultatet offentliggøres den 30. november.